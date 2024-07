Italia da record alle Olimpiadi: 403 atleti in lista per Parigi

Ci siamo, si avvicina sempre di più l'inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024 . E ad arrivarci sarà un’Italia Team da record . La ‘Road to Paris 2024’ si è infatti chiusa con la comunicazione della lista degli atleti che parteciperanno all'Olimpiade dal 26 luglio all'11 agosto, certificando un risultato storico per lo sport italiano.

Italia a Parigi 2024: è già record per gli azzurri

La delegazione italiana al via dei Giochi Olimpici francesi comprende infatti 403 azzurri (209 uomini e 194 donne), che saranno guidati dai portabandiera Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi. In totale gli atleti azzurri si misureranno in 34 discipline. Una cifra impressionante, che supera il precedente primato di Tokyo 2020 (384 atleti di cui 197 uomini e 187 donne). Tra i tanti atleti azzurri a Parigi, il più giovane in assoluto è il nuotatore Carlos D’Ambrosio, che lo scorso 5 febbraio ha compiuto 17 anni, mentre al femminile c'è la ginnasta Manila Esposito, nata il 2 novembre 2006. Il più longevo, invece, è il tiratore Giovanni Pellielo, che vivrà la sua ottava Olimpiade con la maglia azzurra.