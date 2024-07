Olimpiadi, Italia a Parigi con 403 atleti: è già record di presenze

Due portabandiera, altri 401 campioni e una squadra mai vista. L’Italia olimpica è fatta: saranno 403, record di presenze ai Giochi. Superate le 384 di Tokyo 2021 in netta controtendenza rispetto al resto del mondo, perché i posti per l’Olimpiade si sono ridotti rispetto a tre anni fa di un migliaio di unità, scendendo a 10.500. Non abbiamo la parità uomo-donna ma comunque siamo lì: 209 maschi e 194 femmine, per quello che può contare. Da anni lo sport italiano è senza barriere e non ha bisogno di imporre quote rosa, siamo trasversali sotto tutti gli aspetti, compresi i campioni di seconda generazione, simbolo di integrazione. L’Italia è una e unita. C’è moltissimo nella spedizione azzurra, copriamo praticamente tutti gli sport e la casella zero riguarda malinconicamente soprattutto gli sport di squadra: ai Giochi si sono qualificate pallavolo e pallanuoto, sia al maschile che al femminile, e toccherà a loro portare le medaglie che sono mancate nella meravigliosa spedizione di Tokyo. Sono purtroppo rimasti a casa calcio e basket, senza considerare hockey, pallamano e rugby a 7 dove non partiamo certo con i favori della tradizione.