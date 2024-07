Tamberi e il ritiro dopo Parigi: la risposta senza filtri

ANCONA - " Se firmerei per oro e ritiro la sera del 10 agosto? Decisamente sì, è l'ultima grande sfida che ho in testa ". Sono le parole di Gianmarco Tamberi , a margine della firma dell'accordo che lo lega alla Regione Marche come testimonial di promozione nell'evento svoltosi oggi, martedì 16 luglio, ad Ancona . Il campione olimpico e mondiale di salto in alto sogna una nuova impresa sportiva a Parigi dove sarà il Portabandiera della spedizione azzurra sulle rive della Senna .

Tamberi sogna: "Sto rincorrendo qualcosa di unico"

Il grande obiettivo del classe 1992 è abbastanza chiaro: conquistare due ori olimpici in ambito maschile in una disciplina in cui mai nessuno ci è riuscito. "L'avevo detto anche a Tokyo - afferma Gianmarco - era l'ultima sfida che avevo in testa, poi l'ho detto l'anno scorso per i Mondiali... Penso che poi sia difficile dire basta, però in questo momento quello che sto rincorrendo è un qualcosa di veramente unico che sarà difficilissimo da raggiungere perché non c'è mai riuscito nessuno nella storia. È l'unica disciplina dell'atletica leggera che non ha un vincitore per due volte".

Tamberi e l'infortunio: "Sto meglio, sono pronto per Parigi"



Il fuoriclasse marchigiano ha assicurato di stare "molto meglio" dopo il problema fasciale al bicipite femorale sinistro a causa del quale ha saltato due gare ma ha anche ammesso di aver vissuto "giorni un po' complicati. L'ecografia di ieri ci ha dato un esito positivo e mi hanno detto che posso ripartire al 100% quindi va bene così". Il problema fisico è ormai alle spalle ma venerdì prossimo Gianmarco, per precauzione, non salterà ad Ancona come si era ipotizzato nelle ultime ore. "Ho sempre lavorato tantissimo su me stesso, - sottolinea Tamberi -, ho cercato di dare il 100% di quello che posso ad ogni singolo allenamento e penso di non aver mai preparato così bene una gara in tutta la mia vita per quanto l'ho fatto molto bene in passato".

Tamberi: "Parigi mi ha spinge a fare qualcosa di più"

"Ci ho messo tutto me stesso - assicura Tamberi - ma pensando che sarà la mia ultima Olimpiade mi ha spinto a fare qualcosa in più sotto qualsiasi punto di vista: dalla fisioterapia alla visualizzazione, dagli allenamenti alla vita fuori dallo sport. Ho cercato di aggiungere un 10% per migliorare tutto quello che potevo quindi il tempo dirà se ne è valsa la pena".