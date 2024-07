Olimpiadi, quante medaglie per l'Italia: la previsione a sorpresa dell’algoritmo

ROMA - Speranze, ambizioni, previsioni. Le Olimpiadi di Parigi sono ormai a un passo, e gli atleti azzurri sono pronti a partire per la nuova avventura dei Giochi. Nella scorsa edizione di Tokyo gli atleti italiani conquistarono 40 medaglie , battendo ogni record relativo alle Olimpiadi. Secondo le previsioni - tuttavia - molti dei campioni olimpici in carica non riusciranno a ribadire la propria supremazia a cinque cerchi.

Italia, le medaglie saranno 46 con un oro in più

I pronostici degli esperti sono stati ormai soppiantati dall’intelligenza artificiale e dagli algoritmi, le previsioni per le prossime Olimpiadi alimentano le speranze dei tifosi italiani. La previsione di Gracenote Sports Virtual Medal Table di Nielsen accredita agli atleti italiani 46 medaglie, sei in più rispetto all’ultima edizione andata in scena a Tokyo. Secondo la proiezione, l’Italia potrebbe conquistare una medaglia d’oro in più rispetto agli ultimi Giochi - undici, rispetto alle dieci - venti medaglie d’argento - il doppio del bottino asiatico - e quindici medaglie di bronzo, ovvero cinque in meno rispetto agli ultimi Giochi olimpici.