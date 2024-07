Malagò, le Olimpiadi e lo ius soli sportivo: se il Palazzo ascoltasse finalmente il N.1 del Coni

Vorrei far veder loro cosa succede a un ragazzo nato in Italia da genitori stranieri: fino ai 18 anni veste l’azzurro. Poi, a 18 anni, per rappresentare l’Italia deve essere cittadino italiano e inizia un inferno burocratico. Non è mia competenza parlare di ius soli , ma, senza lo ius soli sportivo, rischiamo di perdere tanti talenti sui quali abbiamo investito perché lasciano lo sport o cambiano Paese. Per ora, ci gustiamo i ragazzi terribili della Next Gen dell’atletica, Larissa Iapichino, Lollo Simoncelli, Mattia Furlani, Zaynab Dosso: sono strutturati mentalmente, ma vivono sopra le nuvole con la loro dose di follia. Non è forse folle, a 20 anni, accettare di rinunciare a tutto per successi che chissà se verranno?». Malagò è in carica dal 2013, il suo mandato scadrà nel 2025: è il primo a sapere e ad avvertire che, senza ius soli sportivo, il futuro dello sport italiano si annuncia fosco avendo perso il conto dei talenti smarriti per strada. In calce al trionfo spagnolo agli Europei è stato fatto notare che, se fosse nato in Italia, Lamine Yamal, classe 2006, non avrebbe potuto giocare in Nazionale. Malagò l'ha detto e ripetuto cento volte: "Non ci deve essere una via crucis per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze: a partire dai 18 anni e un minuto chi ha quei requisiti deve avere la cittadinanza italiana. Vi posso raccontare di rimbalzi tra prefetture, ministeri e situazioni che rallentano il tutto e magari poi se ne va a gareggiare per un altro Paese”. Secondo la normativa esistente, gli immigrati under 18 residenti in Italia, ma non cittadini italiani, non possono essere convocati dalle squadre azzurre. Poi, però... una volta maggiorenni, soltanto loro sanno quanto tempo devono aspettare e quali pastoie burocratiche devono superare perché i loro diritti siano riconosciuti. Fino a quando dovremo, dovranno sopportare tutto questo?