Olimpiadi, Elisa Di Francisca dai Giochi alla Talpa con Diletta Leotta: ecco il cast

Dodici anni fa Elisa Di Francisca, alle Olimpiadi di Londra, vinceva due ori nel fioretto, a squadre e individuale battendo, in finale, Arianna Errigo. Oggi, mentre Arianna è a Parigi come portabandiera per quella che, verosimilmente, sarà la sua ultima Olimpiade, Elisa Di Francisca viene annunciata come concorrente de "La Talpa" presentata da Diletta Leotta.