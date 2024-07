Parigi 2024, massima sicurezza al Louvre: assaggiatori per i Presidenti

PARIGI (FRANCIA) -Circa 500 invitati, tra i quali 80 capi di Stato e di Governo, per la serata di gala in programma questa sera sotto la piramide del Louvre, che vedrà Emmanuel e Brigitte Macron fare da 'padroni di casa' per la cena organizzata dall'Eliseo e voluta dal Cio. Tra le personalità politiche arrivate a Parigi per assistere alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, il presidente Mattarella, il re del Belgio, Filippo, con la regina Mathilde, arrivati con i figli in Eurostar, la coppia reale di Spagna, Filippo VI e Letizia, la principessa Anna, sorella di Carlo d'Inghilterra, la first lady americana, Jill Biden in rappresentanza del marito. In dubbio fino all'ultimo la presenza del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e dell'israeliano Isaac Herzog, al centro delle tensioni internazionali e che saranno invece presenti in tribuna autorità per la sfilata della cerimonia inaugurale, attentamente osservati dalle forze dell'ordine.