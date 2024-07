Olimpiadi 2024, allarme meteo: la pioggia minaccia la cerimonia, che succede ora

PARIGI - Parigi si è svegliata sotto il diluvio nel giorno del via ufficiale alle Olimpiadi 2024 . La pioggia ha dato il buongiorno alla capitale francese, messa sotto attacco anche da incendi e atti vandalici lungo la rete ferroviaria dell'alta velocità. Il meteo si è aggiunto ad uno scenario di caos interno, minacciando la cerimonia inaugurale dei Giochi , in programma questa sera (venerdì 26 luglio) dalle 19:30.

Olimpiadi, temporali durante la cerimonia

Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi la presentazione avrà luogo fuori da uno stadio, lungo la Senna, ma le previsioni del tempo non sono affatto buone. Il comitato organizzatore sperava sicuramente in un meteo diverso, e invece sono previsti temporali dalle 18 circa che complicheranno - soprattutto per gli spettatori - lo svolgimento della cerimonia d'apertura, che comunque non è a rischio. Tutto si svolgerà come è stato organizzato, con l'unico imprevisto della pioggia: sarà un'Olimpiade bagnata.