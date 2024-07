Da Zidane a Bolt a Mbappé: misteri e retroscena dell'ultimo tedoforo delle Olimpiadi

Qualche giorno fa, chiacchierando con i giornalisti, il presidente del Comitato di Parigi 2024, l'ex fenomeno della canoa Tony Estanguet, si è lasciato sfuggire un: "Speriamo di aver scelto bene". Niente di più, niente di meno. Nessuno, infatti, ha idea di chi sia l'ultimo tedoforo, colui (o colei, o coloro) che accenderà il braciere olimpico. Da sempre è uno dei momenti più importanti e suggestivi delle cerimonie inaugurali e nessuno - ma davvero nessuno - ne sa qualcosa o si lascia sfuggire un indizio. Il toto-nomi impazza da giorni, così come le indiscrezioni e le fake news. In tanti dicono che se fosse rimasto Mbappé al Psg sarebbe stato il nome giusto: campione del calcio, che non è esattamente uno sport olimpico, ma soprattutto figlio della Francia giovane, multietnica, moderna. Aver scelto il Real Madrid sembra porlo fuori dai Giochi, in tutti i sensi.