Chef russo arrestato a Parigi: "Voleva destabilizzare le Olimpiadi"

Un chef russo, ex protagonista di un reality show, e presunta spia è finito in manette in Francia dopo essersi vantato, durante una sfuriata da ubriaco, di un presunto complotto per creare scompiglio alle Olimpiadi di Parigi. Kirill Gryaznov, 40 anni, è stato arrestato domenica nel suo appartamento a Parigi, dopo che diverse agenzie di intelligence europee avevano monitorato i suoi movimenti per mesi, secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Monde. La polizia francese ha dichiarato di aver trovato durante una perquisizione del "materiale diplomatico" che lo collega all'agenzia di intelligence interna russa, il Servizio federale di sicurezza (FSB). Ora rischia fino a trent'anni di carcere.

Arrestata una spia russa alle Olimpiadi di Parigi Secondo i media francesi, gli agenti hanno trovato prove di un "progetto su larga scala" che suggerivano che Gryaznov stesse "preparando operazioni filo-russe per destabilizzare la Francia" durante le Olimpiadi. Diversi servizi segreti europei erano sulle sue tracce dallo scorso maggio e avevano iniziato a monitorare attentamente i suoi movimenti. In primavera la presunta spia stava viaggiando da Istanbul, in Turchia, verso Parigi quando gli è stato impedito di imbarcarsi sul volo perché aveva bevuto troppo. L'uomo è stato poi costretto a prendere un altro volo dalla Bulgaria, ma solo dopo essersi fermato in un ristorante da dove ha chiamato i suoi responsabili dell'intelligence a Mosca. Stando ad alcuni documenti emersi Gryaznov si è vantato ubriaco al telefono con il suo referente che "i francesi avranno una cerimonia di apertura senza pari" solo due mesi prima dell'inizio dei giochi a Parigi. Alcuni testimoni hanno anche affermato che da ubriaco aveva mostrato il suo tesserino dell'FSB e aveva addirittura detto ai vicini di avere una missione speciale: interrompere i Giochi Olimpici.

Chi è la presunta spia russa arrestata alle Olimpiadi Prima di trasferirsi nella capitale francese, Kirill Gryaznov si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università statale russa di Perm e ha poi preso parte ad alcuni programmi tv, dove si è definito un "imprenditore e ristoratore di successo". Grazie a queste partecipazioni si è guadagnato una certa notorietà in madrepatria tanto che il suo account Instagram è seguito da oltre 100mila follower. Gryaznov viveva in Francia da 14 anni. Nel 2010 si è formato come chef presso Le Cordon Bleu di Parigi, una delle scuole di cucina più prestigiose al mondo. Il ministro degli Interni francese Gérald Darmanin ha dichiarato che oltre 5mila persone sono già state escluse dalle Olimpiadi di Parigi. Tra loro ci sono "mille che sospettiamo siano coinvolte in interferenze straniere, potremmo dire spionaggio". Darmanin ha aggiunto: "Dobbiamo questa sicurezza al mondo intero. Le minacce al nostro Paese sono le minacce che preoccupano il mondo occidentale".

