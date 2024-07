Scherma, il gesto eroico dell'atleta malata di tumore: crolla al suolo ma poi finisce la gara

Moellhausen, un duello commovente

Nel corso della sfida, la spadista brasiliana è caduta a terra, e il duello è stato interrotto per alcuni minuti per dar modo ai medici della selezione sudamericana di intervenire. Alla fine, Nathalie Moellhausen è tornata in pedana per concludere la propria performance che l’ha vista soccombere per 11-15 contro la giovane canadese. Mercoledì prossimo l'atleta 38enne verrà sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere un tumore localizzato nella regione del coccige. Nonostante i problemi di salute, la spadista brasiliana non ha voluto abbandonare il duello: ora è pronta per la sfida più importante.