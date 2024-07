Olimpiadi, parte l'inno sbagliato: la gaffe è clamorosa!

LILLA (Francia)- Parte l'inno, ma non è quello giusto: in pochi attimi i cestisti del Sud Sudan si accorgono della gaffe, si guardano intorno, fino a quando risuona quello giusto, applaudito da tutto il pubblico del Pierre Mauroy Stadium di Lilla. E' successo prima della gara vinta dagli africani contro Portorico per 90-79, nella prima giornata del girone C del torneo olimpico di Parigi 2024 di basket maschile. Il Sud Sudan - uno dei Paesi più poveri del mondo - alla sua prima partecipazione olimpica, nel prossimo turno, mercoledì 31 luglio, affronterà gli Stati Uniti.