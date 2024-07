Programma Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

PARIGI - Proseguono le Olimpiadi di Parigi 2024, con la terza giornata di gare. Si prosegue con altre finali per la scherma, che nella giornata di ieri ha portato tante delusioni per l'Italia. Tra le finali per le medaglie spiccano poi il nuoto e i tuffi. Di seguito il programma completo di oggi, lunedì 29 luglio.