Italiani in gara Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

PARIGI - Terza giornata di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024 , con gli azzurri che si preparano a tornare a caccia di medaglie. Ieri è stata una giornata tra alti e bassi, con il primo oro di Martinenghi ma anche le delusioni nella scherma e nel judo , con numerose polemiche sull' arbitraggio . Di seguito ecco il programma completo di oggi, lunedì 29 luglio, con tutti gli italiani in gara .

Programma Olimpiadi oggi, tutti gli italiani in gara

09:00 BEACH VOLLEY

Italia-Austria (Girone A, uomini)

09:00 TIRO A VOLO

Trap – uomini, qualificazioni (Mauro De Filippis, Giovanni Pellielo)

09:15 TIRO A SEGNO

Pistola aria compressa 10 m – squadra mista (qualificazioni)

09:30 SCHERMA

Sciabola individuale – donne, 32simi (Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile)

09:55 SCHERMA

Fioretto individuale – uomini, 32simi (Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

10:00 JUDO

-57 kg – donne, 32simi (Veronica Toniolo)

-73 kg – uomini, 32simi (Manuel Lombardo)

10:00 TENNIS TAVOLO

Singolo primo turno – uomini/donne (ev. Giorgia Piccolin, Debora Vivarelli)

10:10 BADMINTON

Singolo – uomini, fase a gironi (Giovanni Toti)

10:16 TIRO CON L’ARCO

Squadre ottavi – uomini Italia (Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli)

10:20 CANOTTAGGIO

2 senza ripescaggi – uomini (ev. Giovanni Codato, Davide Comini)

10:25 SCHERMA

Sciabola individuale – donne, 16simi (ev. Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile)

10:28 JUDO

-57 kg – donne, sedicesimi (ev. Veronica Toniolo)

-73 kg – uomini, sedicesimi (ev. Manuel LombardoI)

10:40 CANOTTAGGIO

2 di coppia pesi leggeri – uomini, ripescaggi (ev. Gabriel Sores, Stefano Oppo)

11:00 TUFFI

piattaforma 10 m sincro – uomini, finale (Riccardi Giovannini, Andreas Sargent Larsen)

11:00 NUOTO

400 m misti – donne, batterie (Sara Franceschi)

800 m stile libero – uomini, batterie (Gregorio Paltrinieri, Luca De Tullio)

11:00 PUGILATO

-60 kg – donne, eliminatorie (ev. Alessia Mesiano)

11:00 SPORT EQUESTRI

completo individuale, qualificazioni salto (Evelina Bertoli, Pietro Sandei, Giovanni Ugolotti)

11:20 CANOTTAGGIO

4 di coppia ripescaggi – ripescaggi (ev. Giacomo Gentili, Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi)

11:40 CANOTTAGGIO

Otto – uomini, batterie (Vincenzo Abbagnale, Leonardo Pietra Caprina, Gennaro Di Mauro, Davide Verità, Salvatore Monfrecola, Emanuele Gaetani Liseo, Jacopo Frigerio, Matteo Della Valle)

12:00 CANOTTAGGIO

Otto – donne, batterie (Veronica Bumbaca, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Alice Codato, Aisha Rocek, Alice Gnatta, Linda De Filippis, Giorgia Pelacchi, Emanuele Capponi, Alessandra Faella)

12:00 VELA

iQFOil – uomini (Nicolò Renna)

iQFOil – donne (Marta Maggetti)

49er FX – donne (Jana Germani, Giorgia Bertuzzi)

12:00 TIRO A SEGNO

Carabina aria compressa 10 m – uomini, finale (Danilo Denis Sollazzo)

12:00 TENNIS

Jasmine Paolini-Magda Linette, secondo turno

12:05 SCHERMA

Fioretto individuale – maschile, sedicesimi (ev. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

12:15 SPORT EQUESTRI

completo a squadre – finale salto

12:20 JUDO

-57 kg – donne, ottavi (ev. Veronica Toniolo)

-73 kg – uomini, ottavi (ev. Manuel Lombardo)

12:36 PUGILATO

+92 kg – uomini, eliminatorie (ev. Diego Lenzi)

13:16 JUDO

-57 kg – donne, quarti (ev. Veronica Toniolo)

-73 kg – uomini, quarti (ev. Manuel Lombardo)

14:00 PALLANUOTO

Francia-Italia (Girone B, donne)

14:05 SCHERMA

Sciabola individuale – donne, ottavi (ev. Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile)

14:10 CICLISMO

Mountain bike – uomini, corsa (Luca Braidot, Simone Avondetto)

14:55 SCHERMA

Fioretto individuale – uomini, ottavi (ev. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

15:00 SPORT EQUESTRI

Completo individuale, finale salto (Evelina Bertoli, Pietro Sandei, Giovanni Ugolotti)

15:24 TIRO CON L’ARCO

Squadre – uomini, quarti (ev. Italia)

15:30 PUGILATO

60 kg – donne, eliminatorie (ev. Alessia Mesiano)

15:30 CANOA

Slalom C1 – uomini, semifinale (ev. Raffaello Ivaldi)

15:55 SCHERMA

Sciabola individuale – donne, quarti (ev. Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile)

16:00 JUDO

-57 kg – donne, ripescaggi – (ev. Veronica Toniolo)

16:10 TIRO CON L’ARCO

Squadre – donne, semifinali (ev. Italia)

16:17 JUDO

-57 kg – donne, semifinali (ev. Veronica Toniolo)

16:20 SCHERMA

Fioretto individuale – donne, quarti (ev. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

16:34 JUDO

-73 kg – uomini, ripescaggi (ev. Manuel Lombardo)

16:48 TIRO CON L’ARCO

Squadre – uomini, finale bronzo (ev. Italia)

16:50 PUGILATO

+92 kg – uomini, eliminatorie (ev. Diego Lenzi)

16:51 JUDO

-73 kg – uomini, semifinali (ev. Manuel Lombardo)

17:11 TIRO CON L’ARCO

Squadre – uomini, finale oro (ev. Italia)

17:18 JUDO

-57 kg – donne, finale bronzo (ev. Veronica Toniolo)

17:28 JUDO

-57 kg – donne, finale bronzo (ev. Veronica Toniolo)

17:30 GINNASTICA ARTISTICA

Generale a squadre – uomini, finale: (ev. Italia)

17:30 CANOA

Slalom C1 – uomini, finale (ev. Raffaello Ivaldi)

17:38 JUDO

-57 kg – donne, finale oro (ev. Veronica Toniolo)

17:49 JUDO

-73 kg – uomini, finale bronzo (ev. Manuel Lombardo)

17:59 JUDO

-73 kg – uomini, finale bronzo (ev. Manuel Lombardo)

18:09 JUDO

-73 kg – uomini, finale oro (ev. Manuel Lombardo)

19:00 SCHERMA

Sciabola individuale – donne, semifinali (ev. Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile)

19:00 SURF

Round 3 – uomini (Leonardo Fioravanti)

19:50 SCHERMA

Fioretto individuale – uomini, semifinali (ev. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

20:00 PUGILATO

60 kg – donne, eliminatorie (ev. Alessia Mesiano)

20:00 TENNIS TAVOLO

2° turno – maschile/femminile (ev. Giorgia Piccolin, Debora Vivarelli)

20:30 NUOTO

400 m misti – donne, finale (ev. Sara Franceschi)

20:43 NUOTO

200 m stile libero – uomini, finale (ev. Filippo Meglio, Alessandro Ragaini)

20:50 SCHERMA

Sciabola individuale – donne, finale bronzo (ev. Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile)

21:15 SCHERMA

Fioretto individuale – uomini, finale bronzo (ev. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

21:20 PUGILATO

+92 kg – uomini, eliminatorie (ev. Diego Lenzi)

21:22 NUOTO

100 m dorso – uomini, finale (Thomas Ceccon)

21:32 NUOTO

100 m rana – donne, finale (Benedetta Pilato)

21:45 SCHERMA

Sciabola individuale – donne, finale oro (ev. Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile)

22:10 SCHERMA

Fioretto individuale – uomini, finale oro (ev. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Olimpiadi oggi, dove vedere le gare in tv e in streaming

Tutte le gare delle Olimpiadi di oggi, lunedì 29 luglio, sono in in diretta sulla piattaforma Discovery+, Eurosport 1 e Eurosport 2, Sky e Dazn. Disponibile anche la diretta in chiaro su Rai2 (dalle 8.45) e Rai Sport.