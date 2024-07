Federica Pellegrini porta la figlia a vedere Nadal: il messaggio di Giunta

PARIGI - La prima Olimpiade non si scorda mai. Ma anche la prima senza cuffia e occhialini è da ricordare. Federica Pellegrini ha abbandonato la propria carriera agonistica da poco tempo, ma non ha lasciato il mondo dello sport che continua a regalarle emozioni. A Parigi ha deciso di portare anche la figlia Matilde che sta iniziando a percepire le vibrazioni che soltanto un evento come le Olimpiadi può regalare. La scelta dell’olimpionica di Spinea è ricaduta sul Roland Garros tennis e sulla sfida del grande Rafa Nadal.