Olimpiadi, mistero Senna: l'inquinamento del fiume preoccupa tutti. Annullati gli allenamenti

Per il secondo giorno consecutivo gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi hanno annullato la sessione di allenamento di triathlon di nuoto, a 24 ore dalla gara maschile, dopo che le forti piogge hanno alterato la qualità dell'acqua della Senna . La gara individuale femminile è in programma mercoledì.

Organizzatori ottimisti: "La pioggia ha alterato la qualità dell'acqua"

Gli organizzatori sono ottimisti sul fatto che i triatleti potranno nuotare nel fiume quando inizieranno le gare. World Triathlon e il suo team medico, insieme ai funzionari della città, contano su un clima soleggiato e temperature più elevate nel corso delle prossime 36 ore per migliorare la qualità dell'acqua e portarla al di sotto dei limiti necessari per dare il via alle competizioni. I test condotti domenica nella Senna, hanno spiegato, hanno mostrato livelli di qualità dell'acqua prima della sessione di allenamento che "non fornivano garanzie sufficienti per consentire lo svolgimento dell'evento". La delegazione ha affermato che questo era dovuto alla recente pioggia che ha avuto un impatto sulla cerimonia di apertura di venerdì.