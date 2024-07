Bufera sessista su un commentatore tv, cacciato dalle Olimpiadi

Battuta sessista in diretta: cacciato uno storico commentatore

L'Australia ha vinto l'oro nella staffetta 4x100 stile libero femminile. Durante la premiazione il commentatore ha ironizzato sul tanto tempo impiegato dal quartetto per raggiungere il podio per la premiazione: "Si staranno dando l'ultimo ritocco, lo sapete come sono le donne... se ne stanno in giro, a rifarsi il trucco". Il commentatore è stato subito attaccato dalla seconda voce, l'ex nuotatrice Lizzie Simmonds, con il video che è diventato subito virale. La bufera ha portato Eurosport a licenziare il telecronista, rimuovendolo dall'incarico con effetto immediato.