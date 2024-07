Al Bano: "Canto l'inno del judo in pugliese". La reazione di Giorgia Rossi è esilarante

Quando qualcuno dice che le Olimpiadi sono una giostra impazzita che dura due settimane ogni quattro anni ha ragione. Tanta ragione. Ieri sera, nella trasmissione "Face to face" su Sportface, c'è stato un siparietto esilarante. Al Bano, a Parigi nelle vesti di ambasciatore del judo , è entrato all'improvviso in studio durante la diretta da Casa Italia e ha annunciato questo suo nuovo ruolo.

Al Bano e l'inno del judo, la reazione di Giorgia Rossi e Federica Zille

Esilarante la reazione di Giorgia Rossi che, con Federica Zille, ha cercato di saperne di più. "Ah sì? E come canta?", è stato chiesto al Maestro Al Bano: "Va bene anche solo Al Bano", ha detto lui. Che poi ha aggiunto: "Quando mi hanno contattato di judo non sapevo niente, invece ora mi piace. Canto l'inno anche in pugliese anche". Giorgia Rossi: "Ah, bellissimo". E Al Bano chiosa così: "Ricordate tutti: mens sana in corpore sano".