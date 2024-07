Programma Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

PARIGI (Francia) - Quarta giornata di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024 con un ricco programma come di consueto. Nuoto, pallanuoto, pallavolo, tennis e scherma nel palinsesto odierno da seguire.

Il programma di martedì 30 luglio

ARCO

12.00: individuale U/D

fino ai sedicesimi



BADMINTON

8.30: gironi singolare D

9.20: gironi doppio U

10.10: gironi doppio D

11.00: gironi singolare U



BASKET U

11.00: girone A Spagna-Grecia

13.30: girone A Canada-Australia

17.15: girone B Giappone-Francia

21.00: girone B Brasile-Germania



BASKET 3x3

(8 squadre, girone all’Italiana: le prime due in semifinale, 3-6 giocano i quarti)

17.30: groni D

18.35: gironi U



BEACH VOLLEY

11.00: girone A D; Menegatti/Gottardi-Marwa/Elgobashy (Egi)



BOXE

11.00: 51 kg U eliminatorie

11.48: 80 kg U eliminatorie

12.20: 54 kg D eliminatorie

13.08: 57 kg D eliminatorie



CALCIO U

15.00: girone C Rep.Dom.-Uzbekistan; girone C Spagna-Egitto

17.00: girone B Ucraina-Argentina; girone B Marocco-Iraq

19.00: girone A Usa-Guinea; girone A N.Zelanda-Francia

21.00: girone D Paraguay-Mali ; girone D: Israele-Giappone



CANOA

15.00: slalom C1/D batterie

16.00: slalom K1/U batterie



CANOTTAGGIO

9.30: singolo D quarti

10.10: singolo U quarti

10.50: 2 di coppia D semifinali

11.10: 2 di coppia U semifinali

11.30: 4 senza D ripescaggi

11.40: 4 senza U ripescaggi

CICLISMO BMX

13.50: round D

15.12: round U



GINNASTICA ARTISTICA

18.15: finale concorso generale a sq. D



EQUITAZIONE

11.00: qual. dressage a squadre

13.45: qual. dressage individuale



HOCKEY

10.00: fase a gironi



JUDO

10.00: -63 kg D fino ai quarti; -81 kg U fino ai quarti

16.00: -81 kg U ripescaggi

semifinali e finali

16.34: - 63 kg D ripescaggi

semifinali e finali



NUOTO

11.00: batterie 200 farfalla U, 100 sl U, 1.500 sl D, 100 sl D, 200 rana U, 4x200 sl U

20.30: semifinali e finali sf 100 sl U, sf 200 farfalla U, 100 dorso D, 800 sl U, sf 100 sl D, sf 200 rana U, 4x200 sl U



PALLAMANO D

9.00: fase a gironi

PALLANUOTO U

10.30: girone B Australia-Serbia

12.05: girone A Croazia-ITALIA

15.00: girone B Giappone-Francia

16.35: girone A Usa-Romana

19.30: girone A Montenegro-Grecia

21.05: girone B Spagna-Ungheria



PALLAVOLO U

9.00: girone B ITALIA-Egitto

13.00: girone C Usa-Germania

17.00: girone A Slovenia-Serbia

21.00: girone A Francia-Canada



RUGBY D

15.30: semifinali

19.00: finali



SCHERMA

12.00: spada a squadre D

19.30: spada a squadre D finali



SURF

7.00: quarti, semifinali e finali U/D



TENNIS

12.00: 2° turno singolare U; 2° e 3° turno singolare D; 2° e 3° turno doppio U/D; 1° turno doppio misto



TENNISTAVOLO

10.00: 2° turno singolare U/D

13.30: finali doppio misto



TIRO A SEGNO

9.30: pistola 10 m squadra mista finali



TIRO A VOLO

9.00: trap U/D qualificazioni

15.30: trap U finali



TRIATHLON

8.30: individuale U (RINVIATO A DOMANI ALLE 10.45)



VELA

12.00: iQfoil U/D

12.00: 49er U; 49r FX D

Olimpiadi, come vederle in tv e in streaming

Tutta la giornata delle Olimpiadi è trasmessa in diretta su Discovery+; Eurosport1 e Eurosport2 - più altri canali tematici - su Sky e Dazn (streaming). In diretta in chiaro i Giochi vanno su Rai2, Rai Sport e RaiPlay (streaming).