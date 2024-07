Olimpiadi 2024 diretta: arriva Jacobs. Attesa Paltrinieri e Quadarella, segui LIVE

PARIGI - Quarta giornata di Olimpiadi , a Parigi prosegue la festa all'insegna dello sport mondiale. Protagonisti oggi (martedì 30 luglio) tanti italiani con diverse chance di andare a medaglia, su tutti Paltrinieri e Di Tullio nella finale 800 sl. Occhi puntati anche su Quadarella nella batteria 1500 sl e su Fiamingo nella spada a squadre. Segui tutto in diretta.

11:26

Beach volley, Menegatti/Gottardi avanti 1-0

Le ragazze del beach volley azzurro vincono 21-16 il primo set contro l'Egitto. In campo ora per il secondo set. SEGUI LIVE

11:09

+++ JACOBS IN VIAGGIO PER PARIGI +++

Comincia la nuova avventura olimpica di Marcell Jacobs in partenza questa mattina dall'aeroporto di Fiumicino alla volta di Parigi da detentore dell'oro sui 100 metri, oltre a quello della 4x100, vinto a Tokyo 2020. Sullo stesso volo ci sono anche il campione europeo dei 110 ostacoli, Lorenzo Simonelli, e poi Elisa Coiro, Alice Mangione, Zaynab Dosso, Federico Riva e Daria Derkach. Allo scalo romano tanti "in bocca al lupo" e richieste di selfie per il campione olimpico, che sorridente e disteso si è concesso volentieri nel tragitto dal check-in fino all'imbarco sul volo Ita Airways. Lo stesso affetto ha circondato a più riprese anche gli altri azzurri.

10:47

Judo, eliminata la debuttante Russo

Termina nel primo turno l'avventura della 19enne Davita Russo, debuttante alle Olimpiadi e unica atleta italiana iscritta nella categoria -63kg del judo. L'azzurra viene infatti sconfitta, subendo un waza-ari a 1'18" dal termine dell'incontro, dalla polacca Angelika Szymanska. Tra poco toccherà ad Antonio Esposito rappresentare il tricolore nella categoria -81kg.

10:23

Italia del volley ai quarti di finale!

Secco 3-0 all'Egitto e l'Italia del volley vola ai quarti di finale con un turno di anticipo, prima del prossimo match con i campioni d'Europa in carica della Polonia. LEGGI TUTTO

10:00

Italginnastica: Fate a caccia della medaglia

Alle 18.15 è in programma la finale femminile concorso generale a squadre. L'Italia va a caccia della medaglia con Andreoli, D’Amato, Esposito, Iorio, Villa.

9:45

Il giorno di Paolini e Musetti

Oggi è anche il giorno di Paolini e Musetti nel tennis, di seguito il programma:

ORE 12: secondo turno singolare U Musetti-Navone

ORE 12: terzo turno singolare D Schmiedlova-Paolini

ORE 12: secondo turno doppio D Errani/Paolini-Garcia/Parry

9:30

Italia maschile del volley in campo

L'Italia maschile del volley è in campo nella seconda giornata del girone B contro l'Egitto. La Nazionale di De Giorgi ha già vinto il primo set dominando. SEGUI LIVE

9:20

Il programma completo delle Olimpiadi

Ecco il programma completo della quarta giornata dei Giochi di Parigi: finali, medaglie e dove vedere le gare in tv e streaming. LEGGI TUTTO