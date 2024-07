Pilato, la dura replica a Elisa Di Francisca dopo il bronzo perso alle Olimpiadi

Le critiche di Elisa Di Francisca

Nella trasmissione Notti Olimpiche, l’olimpionica Elisa Di Francisca non capisce l’entusiasmo e l’euforia della nuotatrice. “Non ho capito niente - ha affermato l’ex schemidrice - ci fa o ci è? Fate un’altra intervista per capire cosa voleva dire, con i sottotitoli. Sinceramente non l’ho capita. Ci è rimasta male, obiettivamente male. Non è possibile. Questa intervista è surreale. E’ assurdo, ma che ci è venuta a fare? Io rabbrividisco, dico solo questo”.

La risposta social della Pilato

Benedetta Pilato ha risposto sui social senza timore, pubblicando una lunghissima serie di commenti di atleti, compagni di squadra e personaggi che le fanno i complimenti per la prestazione: alla fine, la felicità è una scelta. E Benedetta Pilato ha scelto di essere felice, anche per un istante, anche per centesimo di secondo.