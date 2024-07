L’ira di Malagò: “Arbitraggi inaccettabili, così lo sport perde credibilità”

Olimpiadi, Malagò esce allo scoperto

Il presidente del Coni, davanti all’ennesimo scempio, ha deciso di uscire allo scoperto per evidenziare le anomalie di un’Olimpiade che sta penalizzando gli atleti italiani. "Presenteremo una protesta ufficiale e formale alla federazione internazionale - ha commentato a caldo il numero uno del Coni dopo la finale del fioretto maschile - in tanti anni non ho mai visto una cosa del genere. I giudici sono indispensabili nello sport, bisogna rispettarli - continua Malagò - comprenderli, tanto più da chi ha un ruolo istituzionale come il mio. È inutile andare sulla decisione della singola stoccata, c’è un errore di fondo che è assolutamente inaccettabile per la credibilità di questo sport: tra i due giudici della finale del fioretto maschile, uno veniva da Taipei e l’altro dalla Corea. Sono stati estratti a sorte, benissimo. Ma non puoi prendere gli unici due arbitri asiatici come il finalista. Ne ho visti tanti di arbitraggi che onestamente hanno fatto gridare allo scandalo per situazioni che vanno oltre la soggettività. Dobbiamo partire dal fatto che la gente non deve pensare male”.