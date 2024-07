Olimpiadi, un'Italia da record a dispetto dei giudici

Du e ori in tre giorni e c’era persino chi si lamentava. Del resto siamo in un Paese libero. Otto medaglie e, indovinate perché, non ci divora la voglia di calcolare quante avrebbero dovuto essere con giurie meno distratte o confuse o messe insieme nello stile di un concorso di torte alla fiera del rione, a rovinare nobili sport di combattimento e la scherma.

Andiamo oltre, anche se i nomi di Mouhiidine, Giuffrida, Lombardo, Errigo, Macchi continuano a ronzarci in testa e a far male allo stomaco. Le medaglie non sono tutte uguali, hanno ciascuna un peso specifico, vanno divise per il Pil, per i milioni di abitanti, per i telespettatori medi e per i lettori saltuari. Ma poi arrivano le Olimpiadi a fare giudizio universale di tutte queste intelligenti baggianate. E a esportare democrazia: sì, le medaglie diventano tutte uguali (anche se qualcuna, tipo quella dei cento metri, resta più uguale delle altre), ti costringono a rosicchiare i braccioli della poltrona che tu sappia o no che cosa stai guardando esattamente. Con il curling siamo diventati una nazione di pinguini, per dirne una.

Contiamole e basta: le coniano per questo, dunque fa ancora più rabbia quando te le sottraggono senza destrezza. Le 40 vinte dall’Italia a Tokyo sono un record. Con quella memoria, dopata dal fatto che al quadriennio olimpico sono stati tolti dodici mesi dalla pandemia, era prevedibile che le aspettative a Parigi sarebbero state elevatissime. Gli specialisti di Gracenote hanno calcolato per l’Italia una tempesta perfetta di 46 medaglie a fine Giochi. Il Coni, che tra oro, argento e bronzo va con i piedi di piombo, si è limitato a prevederne 41. Così alcune sconfitte impreviste sono state accolte dall’opinione pubblica con un certo scoramento.