Parigi 2024, allarme furti al villaggio olimpico: cos'è sparito dalle camere

PARIGI (FRANCIA) - Vita dura per gli atleti all'interno del villaggio olimpico di Parigi 2024. Dopo le lamentele per il cibo nelle mense (poco e con scarsità di proteine) e per la mancanza di aria condizionata, ora è scattato l'allarme furti in quello che dovrebbe essere un luogo ermetico rispetto al mondo esterno e considerato quindi una sorta di 'santuario'.