Tom Cruise chiuderà le Olimpiadi 2024 con uno stunt da paura!

Già presente alla cerimonia di apertura e ad alcune competizioni (tra cui quella di Simone Biles), Tom Cruise farà di nuovo un salto a Parigi. Stando a quanto riporta TMZ, l'attore chiuderà le Olimpiadi 2024 con una spettacolare acrobazia in diretta mondiale. Un passaggio di consegne in vista dei Giochi Olimpici che si terranno a Los Angeles nel 2028. Secondo le indiscrezioni, Cruise (62 anni) si paracaduterà nello Stade de France e prenderà la Torcia Olimpica. Dopo si passerà ad un filmato registrato in precedenza che mostrerà il viaggio della star su un aereo per portare la Torcia a Los Angeles che culminerà con un salto sopra i cieli di Hollywood.