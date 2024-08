Canottaggio e canoa, show Italia: il prezioso aiuto dell’istituto di medicina e scienza dello sport del Coni

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 Giovanni De Gennaro ha vinto la medaglia d'oro nella specialità kayak della canoa slalom regalando il quarto oro per l'Italia. Una bellissima soddisfazione per gli azzurri del canottaggio, preceduta anche dalla medaglia d'argento vinta nel quattro di coppia maschile con l'equipaggio italiano, formato da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, che ha chiuso la finale olimpica con il tempo di 5'44''40 dietro all'Olanda (5'42''00) e davanti alla Polonia, bronzo con 5'44''59. In queste vittorie è stato un valore aggiunto il supporto dell'istituto di medicina e scienza dello sport del Coni e nello specifico del proprio referente prof Andrea Cardone e del prof Alberto Di Mario.