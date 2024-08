Programma Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

PARIGI - Domenica ricca di sfide alle Olimpiadi di Parigi. L’atletica è la protagonista della giornata, tra batterie, qualificazioni, finali di salto in alto e martello, ma soprattutto la finale dei 100metri. Poi Basket (tornano in campo gli USA), boxe, pallanuoto, pallavolo. Tanta attesa per la finale di tennis singolare maschile e femminile. Ecco il programma completo di domenica 4 agosto.