Luana Alonso cacciata dal villaggio alle Olimpiadi: il motivo è clamoroso

PARIGI - Tra le storie più incredibili di queste Olimpiadi di Parigi c'è sicuramente quella di Luana Alonso , che in pochi giorni è passata dal ritiro al nuoto fino ad essere cacciata dal villagio Olimpico . La 20enne nuotatrice del Paraguay è diventata molto popolare sui social negli ultimi mesi, con le sue foto in costume che hanno fatto il giro del web contribuendo a creare una grande attenzione su di lei.

Luana Alonso, ritiro a sorpresa

Il tutto è iniziato pochi giorni fa, dopo essere stata subito eliminata nelle batterie dei 100 metri farfalla. Dopo la gara, a sorpresa, aveva annunciato in lacrime il suo ritiro: "Lascio il nuoto per andare a studiare negli Stati Uniti e continuare la mia carriera scientifica". Un annuncio che ha colto tutti di sorpresa, anche la stessa federazione paraguaiana: "Non lo sapevamo, non lo sapeva nessuno in squadra, nemmeno l'allenatore. È una sua decisione e la rispettiamo".

Luana Alonso allontanata dal villaggio Olimpico

La ragazza ha poi comunicato la sua decisione alla federazione, lasciando la sera stessa il villaggio Olimpico. Qualche giorno dopo, però, è tornata come raccontato da Larissa Schaerer, capo delegazione del Comitato Olimpico Paraguaiano, che l'ha allontanata non permettendogli di entrare: "Esco dall'edificio e la incontro. Le dico: ‘Luana, che fai qui?'. Era vestita in borghese. In un'email le avevo scritto che non sarebbe più potuta entrare nel villaggio Olimpico perché si era ritirata".

Luana Alonso cacciata: il motivo

Ma non è finita qui, con l'email che ha svelato ulteriori dettagli: "La tua presenza sta creando un ambiente inappropriato all'interno del Team Paraguay. Per favore procedi come da istruzioni, non hai trascorso la notte nel villaggio Olimpico di tua spontanea volontà". Non solo. Schaerer ha rivelato che: "Ormai da tempo non soddisfaceva i parametri di un'atleta ad alte prestazioni. Questo ci è stato detto dall'allenatore".