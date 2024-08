Italiani in gara Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

PARIGI - Ieri la prima medaglia a Parigi 2024 per quanto riguarda l’atletica con l’ottimo Furlani. Oggi si sogna con Tamberi, a caccia di una finale dopo i problemi di salute. Ma non solo: sono tanti gli azzurri in gara oggi all’Olimpiade. Stano e Palmisano tenteranno l’impresa nella marcia staffetta mista. Tanta atletica e ciclismo su pista a caccia di una medaglia. Alle 20 match importante per la pallavolo femminile contro la Francia. Poi tuffi e vela. Ecco il programma completo degli azzurri impegnati oggi all’Olimpiade