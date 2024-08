Sofia Goggia esclusiva su Tamberi: "Gimbo, la forza è dentro di te"

Due medaglie olimpiche, un oro e un argento pesantissimo perché arrivato 23 giorni dopo un grave infortunio. Se c'è un'atleta che sa cosa voglia dire competere in condizioni precarie è Sofia Goggia . La campionessa olimpica di sci è a Casa Italia, mancano poche ore alla gara di Gianmarco Tamberi e lei, pur non sapendo "nel dettaglio le sue condizioni fisiche" sa che cosa può aiutare Gimbo in pista oggi ( QUI il dettaglio sulla finale).

Cosa?

"Può trovare la forza dentro di sé, sono sicura che sia così. Le forze le trovi sempre dentro di te, puoi fare appello a qualche aspirazione fuori, ma sei tu e solo tu con te stesso, il tuo corpo, la tua mente e tutto quello che hai".

Che Olimpiade è stata per lei?

"In assoluto non vedo molta tv, ma in questo periodo ho guardato tutto, l'Olimpiade è l'Olimpiade, meravigliosa. Anche se devo dire che è meglio da atleta che da spettatrice".

L'Italia è arrivata spesso quarta: per qualcuno è stato un ottimo risultato, altri atleti l'hanno presa meno bene.

"Io parlo per me, Sofia Goggia: mi sono presentata nel 2013 ai Mondiali di Schladming nel non essendo mai stata convocata in coppa del mondo per delle gare di velocità e partivo con il 33 in SuperG. Sono arrivata quarta ed ero euforica perché nessuno se lo aspettava, tantomeno io ed ero felicissima. Non ci sono emozioni giuste o sbagliate, ma devi ragionare su cosa sia più confortevole per te. Per alcuni è un bellissimo traguardo per altri una grande delusione, dipende dalle aspettative o dalle capacità e ogni atleta sa cosa sia giusto per lui".

Lei come sta?

"Bene, continuo a lavorare, la frattura continua a consolidarsi, per essere a sei mesi sto bene".

E pronta tifare domani Tamberi.

"Certamente, se c'è uno che ha un carattere così forte è lui".