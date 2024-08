Olimpiadi, Malagò elogia l'Italia: "Protagonista dello sport mondiale"

PARIGI - Cala il sipario sulle Olimpiadi di Parigi , con la spedizione dell'Italia che si chiude con un totale di 40 medaglie (12 ori, 13 argenti e 15 bronzi). Entusiasta il presidente del Coni Giovanni Malagò , che in conferenza stampa da Casa Italia, dopo il trionfo dell'Italvolley , ha elogiato tutti gli azzurri: "Quaranta medaglia come Tokyo. Avevo detto che volevo chiudere da quaranta in su e ci siamo riusciti. Abbiamo due ori e tre argenti in più ed un ruolo da protagonisti dello sport mondiale. Perché ero convinto che questo avvenisse? Sapevamo benissimo quante possibilità da medaglia avevamo. Ne abbiamo perse tante in modi rocamboleschi, ma ne abbiamo vinte altre che non erano preventivate. E questo è quello che è successo. La qualità dei nostri qualificati era alta”.

Malagò: "Appuntamento il 23 settembre con Mattarella"

"Mi ha chiamato il presidente Mattarella che ha pregato di fare i complimenti a tutta la squadra femminile e di allargarli a tutta la federazione e al commissario tecnico Velasco. Non si è perso nessuna partita delle ragazze, era molto orgoglioso e ci teneva che arrivasse questo messaggio. Ha allargato a tutta la spedizione i complimenti per i risultati ottenuti. Il 23 di settembre alle ore 11 ci ha dato l’appuntamento al Quirinale per la riconsegna del Tricolore con atleti olimpici e paralimpici”.

Malagò: "Siamo tra i migliori al mondo"

"Abbiamo vinto quaranta medaglie, più o meno un terzo degli Usa, ma abbiamo fatto 20 quarti posti e 27 quinti posti. Questo ti fa capire quanto sia stata di qualità questa spedizione. 40 medaglie e 80 medagliati. Siamo un paese chiarissimamente multidisciplinare e tra i protagonisti dello sport mondiale. Abbiamo aumentato il numero delle finali raggiunte: 79 rispetto a 67. Siamo andati a medaglia in 20 sport, forse tra i migliori dal mondo. E prima non era così. Le donne hanno stravinto la sfida con i maschietti, mai successo. Abbiamo vinto 12 ori: 2 sono prove miste, 3 uomini, 7 donne. A livello individuale 26 donne hanno vinto la medaglia d’oro, gli uomini sono 5. C’è un rapporto di uno a cinque, è veramente impressionante. Quella della pallavolo femminile è la sesta medaglia di squadra di sempre dal 1896: 1 calcio, 4 pallanuoto e questa è la prima del Volley. Erano venti anni che non vincevamo una medaglia d’oro di squadra".

Malagò su Paltrinieri, Tamberi e Sinner

Poi sugli atleti individuali: "Paltrinieri diventa il nuotatore italiano più medagliato della storia delle Olimpiadi, 5 medaglie. La scelta di averlo come portabandiera nella cerimonia di chiusura è una scelta doverosa per quello che ha fatto, per quello che sta facendo e quello che farà. Ha tutti i presupposti per poter fare il portabandiera nel 2028. La scelta di Rossella è data dalle ragazze che avevano vinto l’oro ma che non erano disponibili qui a Parigi. Il mio abbraccio va Tamberi, a Dell'Aquila che non è riuscito a gareggiare per il bronzo, e anche a Sinner. Dal punto di vista degli infortuni non è stata una edizione fortunata, ma siamo stati bravi a riuscire a compensare”.