La grandezza di Tamberi schiaccia quelli che dicono: "Non imitatelo"

Permettete l'orgoglio di scuderia, ma, oggi, il Corriere dello Sport ha firmato un capolavoro con la sua prima pagina interamente dedicata a Gianmarco. Titolo: "Io Capitano, Tamberi commovente: è il simbolo azzurro dell'Olimpiade". Ivan Zazzaroni è andato oltre la promessa fatta il 16 luglio al campione del mondo quando, l'ha raccontato stamane sul giornale, gli assicurò che, se avesse vinto l'oro, il Corsport gli avrebbe dedicato anche la plastificata. E Gimbo: "Non sai quanto vorrei che si avverasse questa cosa, non puoi renderti conto di quanto io abbia lavorato per riuscirci". Ce ne siamo resi conto tutti, ieri, seguendo passo dopo passo la giornata più tremenda della sua carriera. L'indomani, Ivan e il Corsport hanno fatto la cosa giusta al momento giusto. Tamberi si merita questa prima pagina, tanto straordinaria è stata la sua Olimpiade. Della sofferenza, delle coliche, del ricovero in ospedale, del dolore, del sangue vomitato per due volte, della strenua volontà di essere comunque in pedana, a tutti i costi. dei 2.22 superati al terzo tentativo sputando l'anima. Perché un Capitano è questo, soprattutto questo. Vale per Gimbo, portabandiera di questa storica spedizione italiana ai Giochi, ciò che Alessandro Baricco ha scritto per quelli della sua pasta: "Il capitano è il cuore e i marroni della squadra, uno che quando pensi: mi arrendo, lo guardi e ti senti un verme". Ecco dove risiede la grandezza di Tamberi, inusitata per chi non conosce gli autentici Eroi dello sport e di che cosa siano capaci. Si contrappone alle critiche ingenerose e improvvide di soloni da tastiera che non hanno saputo coglierla, questa grandezza. Compreso chi si è dichiarato disturbato dai tre post dettati da Gianmarco alla moglie Chiara per informare i tifosi sulle sue condizioni. E poi, fallito l'ultimo assalto ai 2.27 e calato il sipario, sono spuntati medici e psicologi di seconda e terza mano: "Non imitatelo"; "È dimagrito troppo"; "Non doveva nemmeno mettere piede allo stadio"; "Bisognava fermarlo; "Deve liberarsi dei demoni dell'agonismo". Come se un campione olimpico, del mondo e d'Europa non sapesse ascoltare il proprio fisico e non sapesse decidere anche di osare l'impossibile; come se chi l'ha curato e gli ha dato il via libera, non sapesse fare il suo mestiere; come se un simile fuoriclasse non dovesse essere animato dall'agonismo che lo spinge ad alzare l'asticella sempre più su, anche a prezzo di enormi sofferenze. Rassicurati, Giammarco. Rassicuratevi, Gianmarco e Chiara: non vi siete persi, non vi abbiamo persi. Siamo con voi, siete con noi. Più che mai.