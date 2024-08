Morata, Sinner e Tamberi: Bertolucci scatenato sui social ne ha per tutti

Paolo Bertolucci ne ha per tutti. L'ex campione di tennis, oggi commentatore Sky, su X ha commentato sia la separazione di Morata sia chi si è "divertito" a mettere in contrapposizione Sinner e Tamberi per il diverso approccio alle Olimpiadi. Partiamo da qui: "Stiamo riuscendo nell’arduo compito di mettere uno contro l’altro alcuni tra i migliori campioni che abbiamo. Addirittura impegnati in specialità diverse. Troppo difficile goderseli?".