Tim con Milano Cortina 2026

MILANO - Il Gruppo TIM e Fondazione Milano Cortina insieme per i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: TIM sarà Official Telecommunications Partner e fornirà servizi di connessioni ultraveloci in fibra e 5G, oltre a una serie di servizi di collaborazione digitale di ultima generazione.

La partnership è stata firmata da Andrea Varnier, Amministratore Delegato della Fondazione Milano Cortina 2026 e Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM, alla presenza del Presidente del Comitato Organizzatore, Giovanni Malagò. Per l’occasione TIM potenzierà la rete mobile nei luoghi coinvolti dalla manifestazione, nelle aree di particolare interesse come aeroporti e stazioni e fornirà oltre 10 mila utenze mobili e router in 5G e 4G.

Inoltre, TIM realizzerà il cablaggio di tutte le venue Olimpiche e Paralimpiche per fornire alla Fondazione soluzioni evolute di fonia e digitali, oltre a due reti di telecomunicazione e trasmissione dati per consentire il collegamento di tutte le sedi presenti nell’area milanese, in Valtellina, nel Veneto e in Trentino-Alto Adige, portando connettività ad altissime prestazioni in località turistiche ad alto potenziale di sviluppo. Infine, il Gruppo gestirà la sicurezza digitale delle reti e i presidi operativi per rispettare gli altissimi livelli di servizio necessari ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto al primo operatore telefonico italiano - ha commentato il CEO di Milano Cortina 2026 Andrea Varnier - un’entrata importante in un momento significativo: si sono appena conclusi i Giochi estivi di Parigi, adesso l’attenzione del mondo è tutta su di noi e sul nostro Paese; la firma di questo accordo consolida la squadra delle aziende che ci hanno scelto e che ci accompagneranno fino al 2026. Le telecomunicazioni rappresentano un elemento imprescindibile per il successo dei Giochi e con l’ingresso di TIM siamo certi di avere al nostro fianco un partner solido e affidabile”.

“I Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 si preannunciano come una grande opportunità per continuare a sostenere il talento italiano in tutte le sue forme. Per l’occasione anche noi faremo la nostra parte mettendo a disposizione di questa importante manifestazione i migliori servizi di rete fissa e mobile 5G oltre a soluzioni digitali innovative, contribuendo così a far trovare il Paese pronto per vincere la sfida tecnologica”, ha dichiarato Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM. “Questa partnership conferma inoltre l’attenzione che abbiamo per il mondo dello sport che, proprio come le connessioni che offriamo, ha la forza di unire le persone. Per noi sostenere i Giochi Olimpici e Paralimpici ha anche una valenza sociale e questo ci rende tanto più orgogliosi”.