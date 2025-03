Kirsty Coventry presidente Cio, è la prima donna nella storia: "Sono orgogliosa"

C'era grande attesa per l'elezione del nuovo presidente del Cio, il Comitato Olimpico Internazionale, ma rispetto alle previsioni, il nome atteso è arrivato molto prima, visto che gli scrutini hanno preso una piega insospettabile, che ha prima ridotto da sette a due i candidati per la massima carica, attualmente occupata da Thomas Bach, e poi decretato l'elezione della prima donna della storia in questo ruolo: Kirsty Coventry.