Giunio De Sanctis: “Il territorio conta come le medaglie. Peccato per i Giochi a Roma..."© LAPRESSE

Giunio De Sanctis: “Il territorio conta come le medaglie. Peccato per i Giochi a Roma..."

Da giugno è il nuovo presidente del Cip: viene da una famiglia di sportivi, è stato atleta e dirigente
Paolo de Laurentiis
1 min

«Vivo di sport, ce l’ho nel Dna. Mio padre è stato presidente della Federazione Italiana Bocce e arbitro internazionale di pugilato. Mio zio, Lucifero Panaccione, uno dei più grandi manager di pugilato, l’altro mio zio è stato pugile, un altro speaker». Poi c’è lui, Marco Giunio De Sanctis, da giugno nuovo presidente del Comitato Paralimpico: «Ho fatto tutto quello c’era da fare: atleta di alto

