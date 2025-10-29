Raffaele Chiulli rieletto Presidente dell’ARISF nella Capitale Olimpica

Raffaele Chiulli è stato rieletto Presidente dell’ Association of IOC Recognised International Sports Federations (ARISF) dall’Assemblea Generale tenutasi a Losanna , la Capitale Olimpica. Al termine dei lavori, ha espresso i suoi più sentiti ringraziamenti a tutte le Federazioni Internazionali dell’ARISF per la rinnovata fiducia e stima nella sua leadership. Ha poi dichiarato: “Continueremo insieme a rafforzare la voce di tutte le Federazioni Sportive Internazionali riconosciute dal CIO e a valorizzarne il contributo all’interno del Movimento Olimpico.”

Foto: IOC President Kiristy Coventry and ARISF President Raffaele Chiulli

Raffaele Chiulli ha accolto con piacere la Presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Kirsty Coventry, all’Assemblea Generale dell’ARISF, riaffermando la forte collaborazione e i valori condivisi che uniscono la comunità sportiva mondiale. Le ha poi rivolto un sentito ringraziamento per le sincere e apprezzate congratulazioni in occasione della sua rielezione. Con l’avvio di questo nuovo mandato, le priorità del Presidente Chiulli restano chiare: promuovere l’eccellenza, la collaborazione e l’innovazione, favorendo al contempo un futuro fondato sulla sostenibilità, l’inclusività e il rispetto dei valori olimpici in tutte le discipline. Ha poi concluso dicendo: “Non vedo l’ora di proseguire questo percorso insieme a tutte le nostre Federazioni e ai nostri partner, scrivendo insieme i prossimi capitoli della crescita e dello sviluppo dell’ARISF.”