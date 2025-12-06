Corriere dello Sport.it
Pizzolato, bronzo a Parigi 2024, accusato di violenza sessuale: chiesti dieci anni di reclusione© ANSA

Pizzolato, bronzo a Parigi 2024, accusato di violenza sessuale: chiesti dieci anni di reclusione

Il campione olimpico di sollevamento pesi è a processo insieme a tre suoi amici: i fatti sarebbero stati commessi nel luglio del 2022 a Trapani
1 min

Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo a Parigi 2024 nel sollevamento pesi, rischia dieci anni di carcere per violenza sessuale aggravata di gruppo. Questa la richiesta della procura di Trapani, solleciatata per il campione olimpico per tre suoi amici, anche loro imputati: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. Le richieste di condanna sono state condivise dalla parte civile, rappresentata dall'avvocato Nicola Pellegrino.

Pizzolato accusato di violenza sessuale: la ricostruzione

Gli abusi sarebbero stati commessi nel luglio del 2022 a Trapani su una turista finlandese conosciuta in un ristorante assieme ad altre sue connazionali. Secondo i pm (Andrea Tarondo e Giulia Sbocchia), Pizzolato e i suoi amici avrebbero approfittato dello stato confusionale della turista e, usciti dal locale e congedate le due amiche, avrebbero avuto con lei rapporti sessuali contro la sua volontà. La violenza si sarebbe interrotta quando la giovane, in lacrime, ha chiesto di tornare al suo albergo. Per la pm Giulia Sbocca "nessun elemento è emerso durante il processo in grado di provare l'esistenza di un consenso". Il processo riprenderà a gennaio con le arringhe delle difese. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

