Pizzolato, bronzo a Parigi 2024, accusato di violenza sessuale: chiesti dieci anni di reclusione

Pizzolato accusato di violenza sessuale: la ricostruzione

Gli abusi sarebbero stati commessi nel luglio del 2022 a Trapani su una turista finlandese conosciuta in un ristorante assieme ad altre sue connazionali. Secondo i pm (Andrea Tarondo e Giulia Sbocchia), Pizzolato e i suoi amici avrebbero approfittato dello stato confusionale della turista e, usciti dal locale e congedate le due amiche, avrebbero avuto con lei rapporti sessuali contro la sua volontà. La violenza si sarebbe interrotta quando la giovane, in lacrime, ha chiesto di tornare al suo albergo. Per la pm Giulia Sbocca "nessun elemento è emerso durante il processo in grado di provare l'esistenza di un consenso". Il processo riprenderà a gennaio con le arringhe delle difese.