Anche Kostner e Ghedina nella squadra di Eurosport per Milano Cortina 

Carolina Kostner e Kristian Ghedina sono i nuovi volti olimpici di Eurosport in Italia. I due campioni azzurri degli sport invernali entrano nella squadra di Talent che porterà sui canali e le piattaforme di Warner bros. Discovery in tutta Europa oltre 100 medaglie olimpiche. A un mese dalla Cerimonia d'Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Warner Bros. Discovery ha infatti svelato la sua squadra completa di campioni degli sport invernali che saranno volti esclusivi sui canali Eurosport e le piattaforme HBO Max e discovery+. Home of the Olympics in tutta Europa, Warner Bros. Discovery ha riunito una squadra di commentatori e talent experts per l'appuntamento sportivo più importante dell'anno: 105 ex-atleti, per un totale di 209 partecipazioni ai Giochi Olimpici Invernali e uno straordinario bottino di 108 medaglie, di cui 40 ori.

L'Italia annuncia due iconecome nuovi volti esclusivi di Eurosport: la pattinatrice di figura Carolina Kostner e il discesista Kristian Ghedina. Carolina Kostner, bronzo a Sochi 2014, campionessa mondiale nel 2012 e 5 volte oro europeo, sarà ai microfoni di Eurosport da Milano. Kristian Ghedina, mito degli anni Novanta con 13 vittorie in Coppa del Mondo di sci alpino, tra cui le celebri discese di Cortina, Wengen, Val Gardena, Beaver Creek e Kitzbühel, commenterà le gare olimpiche di sci alpino dalla WBD House di Cortina d'Ampezzo. Fra i talent experts di Warner Bros. Discovery, ci sono tra gli altri la bicampionessa olimpica di sci alpino Tina Maze e la vincitrice di quattro medaglie d'oro nello slittino Natalie Geisenberger. La maggior parte dei talent sarà presente negli studi appositamente realizzati da Warner Bros. Discovery nel cuore del Villaggio Olimpico di Cortina, allo snowdome di Livigno o in altre sedi di gara fra le venues dei Giochi. Scott Young, EVP di WBD Sports Europe: "Per raccontare in modo autentico le storie olimpiche e sprigionare tutta la forza dei Giochi per il nostro pubblico, abbiamo coinvolto alcuni dei più grandi atleti che abbiano mai gareggiato sulla neve e sul ghiaccio", dice Scott Young, Evp di WBD Sports Europe. La copertura integrale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 sui canali e le piattaforme di Warner Bros. Discovery prenderà il via mercoledì 4 febbraio in vista della cerimonia di apertura allo stadio San Siro di venerdì 6 febbraio, fino alla cerimonia di chiusura di domenica 22 febbraio.