CORTINA - Alla fine è arrivato il bronzo, un’altra medaglia dal doppio misto del curling. Speravano nell’oro, ma va bene così. Il gigante Amos Mosaner e Stefania Constantini non sanno se andranno avanti ancora insieme in futuro, ma oggi è il giorno della festa e si sono sciolti in un lungo abbraccio dopo la vittoria. Battuta la Gran Bretagna 5-3, che nel girone ci aveva sconfitto 9-6. Stasera alle 18 Stati Uniti e Svezia si giocheranno l'oro. È l'undicesima medaglia per l'Italia. Il palazzetto a Cortina esplode e parte una festa incredibile, il boato è assordante. Stefania manda un bacio alla tribuna per la sua amica Angela Romei che è stata esclusa dal team femminile di curling ai Giochi, ma era in tribuna a commentare la gara per RaiSport: "La dedica era per la mia compagna di squadra - dice Stefania - e migliore amica, Angela Romei con cui avrei voluto condividere questa esperienza olimpica la prossima settimana. Così non sarà, ma la porterò nel cuore con me, lei è di supporto ed è stato bello averla lì che mi guardava dall'alto e quindi questa vittoria oltre al mio ragazzo e alla mia famiglia, va a lei".