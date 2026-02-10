Corriere dello Sport.it
Mosaner e Constantini si prendono il bronzo alle Olimpiadi: il pubblico a Cortina reagisce così© APS

Mosaner e Constantini si prendono il bronzo alle Olimpiadi: il pubblico a Cortina reagisce così

Gli azzurri vincono la finale per il terzo posto 5-3 contro la Gran Bretagna e parte la festa
dall'inviato Valerio Minutiello
1 min

CORTINA - Alla fine è arrivato il bronzo, un’altra medaglia dal doppio misto del curling. Speravano nell’oro, ma va bene così. Il gigante Amos Mosaner e Stefania Constantini non sanno se andranno avanti ancora insieme in futuro, ma oggi è il giorno della festa e si sono sciolti in un lungo abbraccio dopo la vittoria. Battuta la Gran Bretagna 5-3, che nel girone ci aveva sconfitto 9-6. Stasera alle 18 Stati Uniti e Svezia si giocheranno l'oro. È l'undicesima medaglia per l'Italia. Il palazzetto a Cortina esplode e parte una festa incredibile, il boato è assordante. 

Seguono aggiornamenti

