Mosaner e Constantini si prendono il bronzo alle Olimpiadi: il pubblico a Cortina reagisce così

CORTINA - Alla fine è arrivato il bronzo, un’altra medaglia dal doppio misto del curling. Speravano nell’oro, ma va bene così. Il gigante Amos Mosaner e Stefania Constantini non sanno se andranno avanti ancora insieme in futuro, ma oggi è il giorno della festa e si sono sciolti in un lungo abbraccio dopo la vittoria. Battuta la Gran Bretagna 5-3, che nel girone ci aveva sconfitto 9-6. Stasera alle 18 Stati Uniti e Svezia si giocheranno l'oro. È l'undicesima medaglia per l'Italia. Il palazzetto a Cortina esplode e parte una festa incredibile, il boato è assordante.