Dieci anni dopo i Giochi Olimpici del 2016, DAO Sport celebra le medaglie di Elia Viviani, Matteo Piano e Tania Cagnotto

Dieci anni dopo, DAO Sport celebra alcune delle medaglie dei propri atleti: oro, argento e bronzo, a firma di Elia Viviani nell’omnium, di Matteo Piano con la nazionale maschile di volley e di Tania Cagnotto nel trampolino da tre metri (vinse anche l’argento con Francesca Dallapè nel sincro).

Il tempo vola, ma i ricordi e gli allori restano. Proprio così, con una campagna autoprodotta e una serie di scatti iconici, i tre, tutti ormai ex atleti, hanno ripercorso il viale delle memorie e si sono divertiti a raccontare aneddoti e condividere le sensazioni di allora.

Sia Elia Viviani che Matteo Piano associano, come prima immagine di quell’edizione dei Giochi, il Villaggio Olimpico. «Mi ricordo – spiega il ciclista - l’impatto con il villaggio: dovevano ancora terminarlo ma non sapevamo se sarebbe finito in tempo. Allo stesso tempo, mi torna in mente una certa sensazione, un mix di tranquillità e preoccupazione a causa dell’attesa prima della gara, poi non posso non pensare all’ultimo giro di pista».

Gli fa eco Piano: «Quando ho messo piede nel villaggio olimpico, nonostante il jet lag e la stanchezza, camminai fino all’impossibile, fu una bella emozione. Essere arrivato lì era come aver terminato una scalata: mi ero operato da pochi mesi e non era scontato esserci».

La figlia d’arte e tuffatrice, invece, dice: «Banalmente, penso alla medaglia: è stata la mia quinta partecipazione ai Giochi Olimpici, l'unica in cui sono riuscita ad andare a medaglia. È stata la ciliegina sulla torta».

IL PRIMO RICORDO DI RIO DE JANEIRO

ELIA VIVIANI La prima cosa che mi viene in mente di quando sono arrivato a Rio è l'entrata nel Villaggio Olimpico: l'inizio del percorso. Ero consapevole che si stessero avvicinando giorni importanti: c’era anche la questione del Villaggio che dovevano terminare, non sapevamo se sarebbe finito in tempo. Ero tranquillo e preoccupato in vista della mia gara. Poi, ho ben impresso anche l’ultimo giro di pista.

MATTEO PIANO Penso anch’io a quando ho messo piede nel Villaggio Olimpico, nonostante il jet lag e la stanchezza, ho camminato fino all’impossibile, è stata una bella emozione. Essere arrivato lì era come aver terminato una scalata: mi ero operato da pochi mesi, non era scontato.

TANIA CAGNOTTO Banalmente penso alla medaglia. Era la mia quinta edizione dei Giochi Olimpici, l'unica in cui sono riuscita a salire sul podio, è stata la ciliegina sulla torta. Avevo fatto un lavoro mentale non indifferente, cercavo di autoconvincermi che, comunque fosse andata, sarebbe stato un successo perché avevo preso parte a cinque Olimpiadi e avevo un oro mondiale. Ho cercato di arrivare il più serena possibile. Ci sono riuscita, però non nego che non so come l'avrei presa se non fosse andata per il verso giusto.

IL VALORE DI UNA MEDAGLIA

ELIA VIVIANI È come se si sbloccasse un livello, come se la medaglia olimpica ti rendesse in grado di progredire. Una volta raggiunto un obiettivo del genere, tutti gli altri sembrano possibili. Ognuno di noi aveva dei traguardi prefissato in base alle proprie caratteristiche da atleta. Ero un velocista e una volta vinto l’oro, ebbi avuto la sensazione di poter alzare l’asticella senza paura. Dopo aver raggiunto la massima affermazione, non temi nulla e i due anni successivi lo dimostrarono.

MATTEO PIANO Rivivere certe emozioni mi fa sorridere, non vedevo la medaglia da una vita, mia mamma l’ha nascosta. Penso di sottovalutarmi in termini olimpici: ho una buona autostima, credo di essere competente in quello che faccio ma a livello sportivo talvolta mi reputo meno bravo. Minimizzo perché credo che le mie qualità mi abbiano permesso di fare tante cose nella vita e spesso, per questo, tendo a “nascondere” l’argento. In verità, non ho mai voluto che un podio o un riconoscimento mi definissero anche se poi è una cosa meravigliosa, ma sono consapevole di ciò che sono. Voglio lavorare non perché ho vinto una medaglia, ma per le mie competenze.

TANIA CAGNOTTO Pensavo che non cambiasse nulla con un podio olimpico…ma mi diede una bella spinta, una botta di felicità non indifferente. In più, cambiano le cose a livello economico. Finita la gara, ero appagata, leggera, avevo la sensazione di aver veramente dato tutto e di essermi spremuta fino all'ultima goccia di sudore. Non avevo altro da dare, per quello ho smesso.

ANEDDOTO OLIMPICO

ELIA VIVIANI Noi davamo la mancia ai signori che si occupavano delle pulizie degli appartamenti. Inoltre, al villaggio incontri tutti i migliori atleti: ho visto Michael Phelps fuori dalla mensa incappucciato, per non farsi riconoscere. Tutti lo aspettavano. Io non ho mai avuto il coraggio di chiedere se potessimo fare una foto.

MATTEO PIANO Lo dico con poca umiltà: pensavo di essere il re del Villaggio. Conoscevo un sacco di gente, andavo in giro, parlavo con tutti, atleti italiani e di altre nazionalità. C’era una dell'Arabia Saudita che mi raccontò di quanto fosse drammatica la situazione. Mi ricordo le storie di ognuno. Volevo esplorare, nonostante ci allenassimo sempre e fossimo sempre in palestra. Quando finivamo, camminavo, prendevo il gelato e scappavo per andare al McDonald's. Una volta vidi lì fuori Roberta Vinci e Sara Errani che mi conoscevano e mi chiesero di prendere del cibo visto che stava chiudendo. Finimmo per mangiare Mc, Io, Luca Vettori, Pippo Lanza, Oleg Antonov, Vinci, Errani e Karin Knapp. Fu una serata di leggerezza e risate. Stavo bene e non mi interessava chi fosse forte o meno, mi interessavano le persone.

TANIA CAGNOTTO Sono maniaca delle pulizie, dell'ordine. Dormivamo in un residence con la piscina… bellissimo, vedevo il trampolino dalla mia stanza. Peccato che venissero a fare le pulizie solo una volta alla settimana, ci vivevamo in quattro, non pulivano bene. Andai a chiedere l’aspirapolvere a un appartamento accanto. E così prima della finale ho pulito… mi rilassava. In più, l’acqua aveva un colore verdastro, era oleosa. Si diceva, dopo le eliminatorie, che avrebbero potuto spostare la finale: non avrei resistito un giorno in più.

IL PODIO

ELIA VIVIANI Non ho grandi ricordi del podio, ho dovuto rivedere i filmati per rendermi conto di cosa fosse successo. Ero quasi annebbiato: ho impresso nelle mente le immagini della gara, della caduta, di come ho reagito e degli ultimi giri, quando ho capito che era cosa fatta. Penso agli sguardi con il coach a bordo pista, Marco Villa, con la mia famiglia e il successivo abbraccio. Dei momenti subito dopo ho ben presente ciò che accadde, poi non tanto, non so nemmeno se abbia cantato o meno l’inno.

MATTEO PIANO Piangevo, soffrivo perché non ero entrato in campo nella finale olimpica: da una vita sai che solo pochi hanno la fortuna di disputare un match del genere e io ero lì, a pochi mesi dall’intervento. Mi veniva da piangere e guardavo il mio fisioterapista che mi aveva rimesso in piedi (dice con gli occhi lucidi, ndr). Per incoraggiarmi mi ripeteva di tenere a mente la data del 21 agosto, ovvero il giorno della finale. Pian piano ho iniziato a crederci. È stato bello esserci.

TANIA CAGNOTTO Io avrei pianto e continuato a farlo (ride, ndr), ma non era possibile, perché c’era da rispettare il cerimoniale… vestirsi, sistemarsi, presentarsi in conferenze stampa e fare le interviste. Appena uscita dall’acqua, vedendo il tabellone luminoso e capendo che avevo conquistato una medaglia mi commuovevo continuamente se qualcuno mi abbracciava. Sul podio mi sono emozionata, vedevo i miei amici, il mio futuro marito: fu un’edizione dei Giochi veramente bella. Mio papà mi abbracciò, eravamo increduli, era la seconda medaglia conquistata nel giro di una settimana. Tutto quello che ho perso a Londra, mi è stato ridato con gli interessi. Fu un sollievo enorme anche per lui, eravamo al settimo cielo.

L’ATLETA DI DIECI ANNI FA

ELIA VIVIANI Ero un atleta giovane, non inesperto, magari Elia inesperto era quello di Londra e invece a Rio ho avuto la sensazione di aver raggiunto il massimo del livello psicofisico in quel momento. Avevo preparato, sotto ogni minimo particolare l’appuntamento e meglio di così non avrei potuto fare: è andata bene. Dieci anni fa ero il miglior atleta possibile in tutti gli aspetti.

MATTEO PIANO Credo di essere stato il seme di quello che sono diventato ora. Ero un tulipano, che è un bulbo da cui ne nasce solo uno. Se lasci del tempo ne nascono di più. Secondo me adesso sono tanti tulipani. Ero un ragazzo che sognava, contento, allegro. Non avevo la tempra che ho oggi, almeno non in assoluto.

TANIA CAGNOTTO Ero un’atleta che lavorava tanto, cercavo di arrivare alle gare preparata al 100%, con la coscienza a posto, con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile, di essermi allenata come dovevo. Non mi tiravo mai indietro per allenarmi di più, era tutto incentrato sui tuffi. Cercavo di mangiare bene, dormire tanto, di non avere distrazioni.

LA GARA MAI RIVISTA

ELIA VIVIANI Non ho mai rivisto le immagini della gara, solo alcuni frame. Devo essere onesto: ho lottato anche con la televisione pubblica per averli ma non sono mai riuscito a vederla per intero, mi capita di più di soffermarmi sulle competizioni andate male. Lo stesso vale per le medaglie: le ho nella libreria di casa mia, ma le tengo chiuse nelle loro scatole, le apro solo se necessario.

TANIA CAGNOTTO Non ho più rivisto la gara per intero, mi piacerebbe. Ho appeso la medaglia a casa, non ha un posto degno. Avevo incorniciato l’oro mondiale, pensavo potesse essere la medaglia più importante, dovrei trovare un posto ad hoc.

MATTEO PIANO No, non rivedo mai nulla. Odio riguardarmi, mi imbarazzo. Non ho il coraggio, magari prima o poi arriverà il momento.