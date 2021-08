Svelato il segreto di Jacobs: come funziona la macchina speciale

Professore, possiamo dire che dietro lo storico oro di Marcell Jacobs nei 100 metri c'è anche lei? Ma no, io ho avuto un'idea ormai tantissimi anni fa. Non mi sento di attribuirmi altro merito e poi ci sono tanti altri ragazzi, studiosi e collaboratori che hanno lavorato a questa invenzione. Diciamo che è andata bene, ma io lo sapevo da tempo».Si chiama scudo aerodinamico, parlarne dal Giappone fa subito atmosfera manga, ma il progetto è italianissimo e figlio di uno tra i più grandi luminari che la scienza applicata allo sport abbia mai conosciuto. Antonio Dal Monte, 90 anni il prossimo 31 ottobre, un passato come direttore scientifico e capo del Dipartimento di Fisiologia e Biomeccanica dell'Istituto di Scienza dello Sport, lo mise a punto nel 1987 con l'obiettivo di migliorare la prestazione in velocità degli sprinter. Poi, il progetto fu messo da parte ma pochi mesi fa il fascicolo è stato rispolverato dall'Istituto di Scienza dello Sport del Coni e riadattato ai canoni moderni. Come funziona? Lo Scudo, un carrello trainato da un'auto, riduce la resistenza aerodinamica e consente agli atleti di correre in scia a parità di potenza erogata ma a velocità superiori a quelle di gara, incidendo così sulla sovrastimolazione neuro-muscolare. L'effetto sulla variazione della forza aerodinamica è stato valutato fino alla velocità di 13 metri al secondo. E l'atleta che lo ha testato non più di 4 mesi fa è stato proprio Jacobs.