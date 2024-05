Atletica, azzurri squalificati nella 4x100: sbagliano Jacobs e Patta

Italia, 4x100 squalificata: il motivo

Termina invece con la squalifica, al contrario, la corsa degli uomini della staffetta veloce: il cambio tra Marcell Jacobs e Lorenzo Patta si completa fuori settore, e l'Italia vede sfumare il terzo posto conquistato sul traguardo (38.13 il crono poi annullato) alle spalle di Stati Uniti (37.40) e Canada (37.89). Ne beneficia la Francia, che sale così di una piazza, fino alla terza posizione (38.44). Jacobs si è preso la responsabilità dell'errore (la classica "mano mancata", a suo dire), con la qualificazione olimpica che era stata già conquistata in batteria. Discreto Roberto Rigali (forse un pizzico più efficace in batteria), in crescita Jacobs e Filippo Tortu, già rodato e sempre affidabile Lorenzo Patta. Quinta piazza per gli uomini della 4x400 (Luca Sito, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Davide Re, 3:01.60), sesto posto per le ragazze nell'omologa prova al femminile (Rebecca Borga, Ayomide Folorunso, Virginia Troiani e Giancarla Trevisan, 3:27.51). L'Italia conquista dunque quattro carte olimpiche sulle cinque gare in programma: la sola eccezione è la 4x400 maschile, squalificata in batteria per cambio irregolare.