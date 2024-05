Parigi 2024, il sogno di Jacobs: "Voglio vincere l'oro per entrare nella storia"

MILANO - "Una medaglia olimpica è sempre una medaglia olimpica, ma io voglio puntare ad arrivare all'oro". Marcell Jacobs non si nasconde e fissa il grande obiettivo in vista delle Olimpiadi di Parigi. Il campione azzurro, ospite a Cibus, il salone del made in Italy alimentare in corso alle Fiere di Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di quello che per lui sarebbe un sogno: "Rivincere l'Olimpiade significherebbe entrare a far parte della storia dell'atletica leggera perché solo due persone hanno conquistato due medaglie d'oro consecutive (Carl Lewis e Usain Bolt, ndr) ed essere la terza sarebbe qualcosa di meraviglioso".