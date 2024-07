Jacobs è carico: “Parigi, non vedevo l’ora. Mi sento bene e voglio l’oro”

PARIGI - Jacobs, campione olimpico in carica dei 100 metri, è sbarcato a Parigi. Il velocitsa, appana ha messo piede sul suolo francese, ha detto che vuole finire sul podio: "Sono emozionato. Già dal finestrino dell’aereo mi sono goduto Parigi dall’alto. Non vedevo l’ora di arrivare, adesso andrò a scoprire il villaggio olimpico e tutto il resto. Sono assolutamente emozionato e carico, ma la carica me la tengo per questo weekend. E’ una edizione delle Olimpiadi completamente diversa rispetto a Tokyo, dove non si avevano contatti. Questa, quindi, cercherò di godermela sotto tanti punti di vista. Come sto? Ho fatto dei test in allenamento negli ultimi giorni e le gambe girano bene. Il mio obiettivo è di farle girare fortissimo questo weekend, però adesso quello che è fatto è fatto. Bisogna solo arrivare al giorno giusto e correre più forte degli altri. Se punto l'oro? Da campione olimpico in carica posso dire che non sono venuto qui per partecipare, ma conto di tornare a casa con la medaglia al collo. La parte più difficile sarà la semifinale perché ci sono tanti atleti forti, poi in finale si sa che vince chi sbaglia meno. Alcuni avversari mi fanno paura, è normale, stanno in forma come me. Darò il 1000%".