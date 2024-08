Diretta Olimpiadi 2024: Palmisano si ritira. Attesa volley con Egonu LIVE

PARIGI - E ora tocca all’atletica. Si apre la prima giornata di corse alle Olimpiadi di Parigi. Alle 8 (partenza posticipata per pioggia) il via tra le strade francesi con la marcia dei 20 km. Massimo Stano , campione olimpico uscente, finisce quarto ad un secondo dal podio. Vince l'oro Pintado, Ecuador. La sfida femminile è segnata dal ritiro di Antonella Palmisano , oro a Sapporo. Non gli riesce il bis della medaglia. Segui tutte le gare in diretta.

11:20

Canottaggio, otto donne vola in finale

La formazione femminile (Bumbaca, Codato, de Filippis, Gnatta, Mondelli, Pelacchi, Rocek, Terrazzi) ha chiuso quarta nei ripescaggi, conquistando così la finale A e la gara per le medaglie. Niente da fare per gli uomini.

11:18

Marcia, vince la Yang: 1h25’54’’

Trionfo della Yang, sempre in testa la cinese. Maria Perez a 25’’ (Spagna), la Montag bronzo A 31’’. Ricordiamo che la Palmisano si è ritirata poco prima del 13esimo chilometro.

11:13

Marcia donne: ultimo giro, Yang sempre avanti

La Perez prova la rimonta, ma la cinese è a 17’’. La Montag, Australia, a 22’’.

11:00

Judo, la Bellandi vola ai quarti

Waza-Ari e la Bellandi vince contro la brasiliana Aguiar e vola ai quarti del Judo. Bravissima la nostra azzurra.

10:58

Marcia, attenzione alla spagnola Perez

La Perez è in forte rimonta, ha accelerato e il distacco dalla Yang è ora di 30 secondi. Potrebbe farcela per l’oro.

10:53

Il ritiro della Palmisano

La Palmisano si è fermata dopo 56' di gara, prima del 13esimo km, niente da fare. Appoggiata alle transenne e consolata dal suo allenatore. Niente bis olimpico. La Yang, oggi 26enne, è sempre in testa con una 40ina di secondi.

10:49

La Palmisano si ritira!

Che peccato: Antonella Palmisano si ritira dalla marcia 20 km. L’azzurra stava faticando troppo.

10:46

Judo, Pirelli avanti

Vittoria per Pirelli, arriva il terzo sfido per il croato Kumric. L’azzurro vola agli ottavi.

10:44

Marcia donne, aumenta il distacco della Yang

Al 12esimo chilometro la cinese è sempre in testa con 40 secondi di vantaggio. La Palmisano un po’ fatica, ma rimane in scia con tutte le inseguitrici.

10:43

Giornata ricca a Parigi, ora c’è anche il judo

Pirelli, nel judo 100kg, affronta il croato Kumric. In palio ci sono gli ottavi. Tra poco anche la Bellandi.

10:36

Marcia donne, metà gara: la Palmisano insegue

Siamo ora al passaggio dei 10 km con la Yang avanti con 33’’ di vantaggio. Dietro la Palmisano e le altre inseguitrici. La cinese ha una proposta di squalifica.

10:32

La Yang sempre in testa dopo 8 km

Dopo otto giri la cinese continua la sua fuga con un vantaggio di 15’’. Le inseguitrici, Palmisano inclusa, rimangono dietro. E chi sta più indietro prova a rientrare.

10:21

Yang va fortissimo, la Palmisano nel gruppo inseguitrici

La cinese è all’attacco e prende margine (ha ricevuto una proposta di squalifica per sospensione”). La nostra azzurra fatica un po’ a tenere questi ritmi, ma si mantiene nel gruppo dietro alla Yang.

10:12

Si va fortissimo, la Palmisano c’è

Ritmi forsennati, il gruppo viaggia forte. La spagnola Maria Perez davanti, il gruppo è formato da nove atlete. La Palmisano è intorno alla terza, quarta posizione. Al quinto chilometro 21’34”.

10:01

Inizio con ritmo sostenuto

Yang Jiayu, cinese, in testa. Dietro gruppo compatto con la Palmisano tra le prime posizioni.

9:51

Marcia donne, inizia ora!

Si riparte sul circuito del Trocadero, ai piedi della Tour Eiffel. Venti giri per venti chilometri totali. Occhi puntati sulla nostra Palmisano.

9:38

Marcia 20 km donne, tra poco tocca alla Palmisano

Alle 9.50 (slittata di mezz'ora la partenza proprio come per gli uomini). La nostra Antonella Palmisano grande favorita.

9:34

L'infortunio di Stano, ecco cosa è successo

Ha stretto i denti, è arrivato ad un secondo dal podio, nonostante il problema alla caviglia. Ecco i dettagli.

9:29

Stano, le sue parole dopo il quarto posto

“Mi sentivo bene. Ci ho provato fino all’ultimo, ho utilizzato tutte le energie di riserva che avevo. Oggi ero questo. Certo, la medaglia è sempre bella. Con appena 55 giorni di preparazione non era facile e questo risultato mi rende orgoglioso. Ho dato il massimo, ora penso a Los Angeles. La caviglia? Più volte l’ho girata, c’è qualcosa da rivedere”. Queste le parole di Stano.

9:26

Marcia 20 km, i primi dieci

Alle spalle di Stano è arrivatoDunfee, sesto Wakuma, settimo Ikeda, ottavo Koga, nono Quinion, decimo Zhang.

9:22

Marcia, vince Pintado. Stano è quarto: che peccato!

Finale micidiale di Pintado, che vince in solitaria la medaglia oro dopo una progressione nell’ultimo chilometro. Prima medaglia per l’Ecuador in queste Olimpiadi (1 18’ 55’’). Argento per Bonfim, bronzo per Martin. Solo quarto Stano: qualche problema fisico verso il finale (caviglia), lo ha frenato. Comunque ad un secondo dal podio. Ventesimo Fortunato.

9:16

Si stacca Stano

L’azzurro ha perso contatto, prova a stringere i denti. Situazione di difficoltà con la caviglia. Davanti sempre Pintado, Bonfim e Martin. Ecuador, Brasile e Spagna.

9:14

In quattro si giocano le medaglie: problemi per Stano

Pintado, Bonfim, Martin e Stano, sembrano questi i ragazzi a giocarsi le medaglie. Si va fortissimo ora. Stano ha problemi alla caviglia. Orsoni doppiato.

9:12

Che spettacolo Stano!

Bonfim-Stano, accelerata che sembra decisiva. Restano in sei davanti. Qualche problema alla caviglia del pugliese, speriamo non sia nulla di grave. Ormai manca poco.

8:58

Ritmo ora alto, Pintado in testa

Si alza il ritmo, e anche il caldo. C’è il sole ora a Parigi. Stano sempre nelle prime posizioni in un gruppo ora totalmente scoppiato. Karlstrom, uno dei favoriti, è ora dietro. 14 km ora.

8:41

Pintado gira in testa

Pintado, al km 9, passa in testa. Ma Stano è lì, Fortunato nel gruppo leggermente più indietro. Il ritmo aumenta piano piano, le vere azioni stanno per iniziare.

8:30

Stano sempre davanti

Mezz’ora di gara e siamo al settimo giro (di 20 totali). Stano davanti, Fortunato è lì. Leggermente indietro Orsoni, a circa 15 secondi.

8:22

Stano e Fortunato fanno il ritmo

Cinque chilometri di gara, il duo pugliese Stano-Fortunato sono davanti e tengono il ritmo. Il gruppo è pieno, ma un po’ sgranato. Le vere azioni non sono ancora cominciate. Si viaggia poco più di 4 al chilometro.

8:14

Ritmo più alto, gruppo compatto

Si è alzato il ritmo, Bonfim riassorbito nel gruppo. Stano sempre nella parte alta del gruppo. Fa molto caldo, c’è tanta umidità. Ok anche Orsoni e Fortunato.

8:06

Marcia, concluso il primo giro del circuito

Ogni giro sono 1 km: totale di 20 giri nel circuito sotto la Tour Eiffel. Bonfim, brasiliano, prova a scappare. Il gruppo dietro, ancora compatto, insegue.

8:04

Gruppo compatto, tre italiani in gara

Riccardo Orsoni, Massimo Stano e Francesco Fortunato. Questi i tre azzurri in gara. Gruppo compatto in questa fase iniziale.

8:00

Ci siamo, è iniziata la marcia dei 20 km

Partiti! 48 atleti, 3 azzurri. Occhi puntati su Stano, campione olimpico uscente.

7:48

Marcia, non piove: partenza confermata alle 8

Non piove più su Parigi. La mezz’ora di ritardo ha permesso all’asfalto di asciugarsi.

7:24

Marcia, occhio alla pioggia: ritardata la partenza

Piove su Parigi e la partenza della marcia di 20 km è stata posticipata di mezz’ora. Non si parte più alle 7:30, ma alle 8.

7:15

Olimpiadi, via con l’atletica: c’è la marcia dei 20 km

Si inizia a correre a Parigi 2024. Alle 7.30 il via della 20 km di marcia. Massimo Stano punta al bis dopo l’oro di Tokyo. Qualche dubbio sul suo stato di forma: si è infortunato durante i Mondiali di marcia a squadre calpestando una bottiglietta. Ha recuperato in fretta in poco meno di 2 mesi. Occhio ai grandi favoriti: lo spagnolo Martin, il giapponese Ikeda e lo svedese Karlstroem.

Parigi - Francia