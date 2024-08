Clamoroso: la campionessa di Tokyo Palmisano si ritira dalla 20 km!

La sua era considerata una delle medaglie sicure della spedizione azzurra, bisognava solo scegliere il metallo. E invece nello sport di sicuro non c'è proprio niente e così, a due passi dalla Torre Eiffel, poco dopo metà gara, si è ritirata dalla 20 km di marcia Antonella Palmisano. Campionessa olimpica in carica, l'azzurra che era nel gruppone di testa, non sembrava avere la forza di cambiare passo ma nessuno pensava si potesse ritirare. E invece, al tredicesimo chilometro, si è avvicinata a una transenna e non si è più mossa.