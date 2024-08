Gianmarco Tamberi è atteso a Parigi oggi nel pomeriggio. Il campione olimpico di Tokyo del salto in alto dovrebbe quindi sbarcare nella capitale francese intorno alle 17. Nonostante non sia al meglio e nonostante la grande paura, Tamberi non vuole mancare all'appuntamento più importante della sua vita: il 7 sono in programma le qualificazioni, il 10 la finale. La condizione è quella che è, ma dove non arriva il fisico possono arrivare la testa e il cuore di Gimbo. Tutta l'Italia tifa per lui.