Come sta Jacobs: la situazione della coscia dopo gli esami di oggi

Grande appresione da parte dei tifosi italiani che aspettano con ansia novità sulle condizioni fisiche di Marcell Jacobs, uscito ieri dalla finale dei 100 metri con una evidente fasciatura alla coscia sinistra. L'immagine ha preoccupato e non poco tutti nonostante il campione azzurro (che ha chiuso la gara al quinto posto) abbia subito tranquillizzato ai microfoni della Rai: "Sto bene, è solo un crampo dovuto allo sforzo della gara. Non ci sono problemi per la staffetta, non vedo l'ora di correre di nuovo qui a Parigi".